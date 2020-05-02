В Украине подтвердили 11 411 случаев заражения коронавирусом
В Украине официально 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 пациентов умерли, еще 1498 человек смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки диагностировали 550 новых случаев заражения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Количество случаев COVID-19 по областях Украины по состоянию на 1 мая:
- Винницкая область – 427 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 436 случаев;
- Донецкая область – 70 случаев;
- Житомирская область – 393 случая;
- Закарпатская область – 496 случаев;
- Запорожская область – 267 случаев;
- Ивано-Франковская область – 942 случая;
- Кировоградская область – 394 случая;
- м. Киев – 1494 случая;
- Киевская область – 747 случаев;
- Львовская область – 465 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 140 случаев;
- Одесская область – 329 случаев;
- Полтавская область – 212 случаев;
- Ровненская область – 689 случаев;
- Сумская область – 105 случаев;
- Тернопольская область – 823 случая;
- Харьковская область – 311 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 98 случаев;
- Черновицкая область – 1745 случаев;
- Черкасская область – 304 случая;
- Черниговская область – 51 случай.
Обратите внимание! В статистике нет данных с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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