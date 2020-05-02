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В Украине подтвердили 11 411 случаев заражения коронавирусом

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Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / pixabay.com

В Украине официально 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 пациентов умерли, еще 1498 человек смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки диагностировали 550 новых случаев заражения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Количество случаев COVID-19 по областях Украины по состоянию на 1 мая:

  • Винницкая область – 427 случаев;
  • Волынская область – 315 случаев;
  • Днепропетровская область – 436 случаев;
  • Донецкая область – 70 случаев;
  • Житомирская область – 393 случая;
  • Закарпатская область – 496 случаев;
  • Запорожская область – 267 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 942 случая;
  • Кировоградская область – 394 случая;
  • м. Киев – 1494 случая;
  • Киевская область – 747 случаев;
  • Львовская область – 465 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Николаевская область – 140 случаев;
  • Одесская область – 329 случаев;
  • Полтавская область – 212 случаев;
  • Ровненская область – 689 случаев;
  • Сумская область – 105 случаев;
  • Тернопольская область – 823 случая;
  • Харьковская область – 311 случаев;
  • Херсонская область – 121 случай;
  • Хмельницкая область – 98 случаев;
  • Черновицкая область – 1745 случаев;
  • Черкасская область – 304 случая;
  • Черниговская область – 51 случай.

Обратите внимание! В статистике нет данных с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Лечение
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