В Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19
В Украине зафиксировали 502 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего больных в стране – около 12 тысяч.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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Так, за последние сутки количество больных выросло на 502. Всего с начала эпидемии в Украине лабораторно выявили заражения у 11 913 граждан.
Среди заболевших за последние сутки COVID-19 обнаружили у 58 детей и 75 медработников. Наибольшее количество больных обнаружили в Одесской (+80), Черновицкой (+73) и Тернопольской (+45) областях. 113 человек были госпитализированы.
К сожалению, подтверждено 9 новых летальных случаев. Общее количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – 288.
1 547 (+49) пациентам удалось выздороветь.
Сколько больных в областях:
Винницкая область — 435 случаев;
Волынская область – 324 случая;
Днепропетровская область — 448 случаев;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область – 423 случая;
Закарпатская область — 508 случаев;
Запорожская область — 275 случаев;
Ивано-Франковская область — 965 случаев;
Кировоградская область — 397 случаев;
г. Киев — 1511 случаев;
Киевская область – 784 случая;
Львовская область – 473 случая;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 149 случаев;
Одесская область — 409 случаев;
Полтавская область – 222 случая;
Ровненская область — 726 случаев;
Сумская область — 110 случаев;
Тернопольская область — 868 случаев;
Харьковская область — 348 случаев;
Херсонская область — 136 случаев;
Хмельницкая область — 115 случаев;
Черновицкая область — 1818 случаев;
Черкасская область — 308 случаев;
Черниговская область — 54 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 3 мая 2020 года в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года их было 31724.
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