В Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Украине зафиксировали 502 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего больных в стране – около 12 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Так, за последние сутки количество больных выросло на 502. Всего с начала эпидемии в Украине лабораторно выявили заражения у 11 913 граждан.

Среди заболевших за последние сутки COVID-19 обнаружили у 58 детей и 75 медработников. Наибольшее количество больных обнаружили в Одесской (+80), Черновицкой (+73) и Тернопольской (+45) областях. 113 человек были госпитализированы.

К сожалению, подтверждено 9 новых летальных случаев. Общее количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – 288.

1 547 (+49) пациентам удалось выздороветь.

Сколько больных в областях:

Винницкая область — 435 случаев;

Волынская область – 324 случая;

Днепропетровская область — 448 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область – 423 случая;

Закарпатская область — 508 случаев;

Запорожская область — 275 случаев;

Ивано-Франковская область — 965 случаев;

Кировоградская область — 397 случаев;

г. Киев — 1511 случаев;

Киевская область – 784 случая;

Львовская область – 473 случая;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 409 случаев;

Полтавская область – 222 случая;

Ровненская область — 726 случаев;

Сумская область — 110 случаев;

Тернопольская область — 868 случаев;

Харьковская область — 348 случаев;

Херсонская область — 136 случаев;

Хмельницкая область — 115 случаев;

Черновицкая область — 1818 случаев;

Черкасская область — 308 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 3 мая 2020 года в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года их было 31724.

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