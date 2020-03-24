В Украине подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине подтвердили еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Сразу 10 новых случаев зафиксировано в Киевской области, еще один – в Тернопольской.

По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 84 подтвержденных случая, сообщает Министерство здравоохранения. Важно Новости о коронавирусе 23 марта: Шмыгаль против чрезвычайного положения, Великобритания пошла на карантин Новость дополняется...