В Украине подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Украине подтвердили еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Сразу 10 новых случаев зафиксировано в Киевской области, еще один – в Тернопольской.
По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 84 подтвержденных случая, сообщает Министерство здравоохранения.
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