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В Украине подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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В Украине подтвердили еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Сразу 10 новых случаев зафиксировано в Киевской области, еще один – в Тернопольской.

По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 84 подтвержденных случая, сообщает Министерство здравоохранения.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение
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