В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли
По состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у 1251 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В Украине у 1251 человека подтвердили коронавирус. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 – выздоровления пациентов.
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Сколько людей заразилось коронавирусом по областям:
- Винницкая область – 75 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ивано-Франковская область – 105 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- г. Киев – 225 случаев;
- Киевская область – 82 случая;
- Львовская область – 15 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 26 случаев;
- Полтавская область – 9 случаев;
- Ровненская область – 38 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Тернопольская область – 160 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 220 случаев;
- Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область – 7 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, добавили в Минздраве.
Также в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 таких сообщения.
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