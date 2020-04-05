В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В Украине у 1251 человека подтвердили коронавирус. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 – выздоровления пациентов.

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Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

г. Киев – 225 случаев;

Киевская область – 82 случая;

Львовская область – 15 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Ровненская область – 38 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область – 7 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, добавили в Минздраве.

Также в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 таких сообщения.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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