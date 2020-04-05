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В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом: 32 человека умерли

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В Украине подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом / Getty Images

По состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у 1251 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В Украине у 1251 человека подтвердили коронавирус. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 – выздоровления пациентов.

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Сколько людей заразилось коронавирусом по областям:

  • Винницкая область – 75 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 28 случаев;
  • Запорожская область – 39 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 105 случаев;
  • Кировоградская область – 37 случаев;
  • г. Киев – 225 случаев;
  • Киевская область – 82 случая;
  • Львовская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 26 случаев;
  • Полтавская область – 9 случаев;
  • Ровненская область – 38 случаев;
  • Сумская область – 49 случаев;
  • Тернопольская область – 160 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 10 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 220 случаев;
  • Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, добавили в Минздраве.

Также в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 таких сообщения.

Профілактика коронавірусу
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Здоровая жизнь
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