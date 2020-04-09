В Украине подтвердили 1892 случая COVID-19: плюс 224 за сутки 09:39, - Читати новину українською Сколько больных коронавирусом в Украине / unsplash.com В Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 224 новых случая. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Читайте также: Три заболевания, которые больше всех повышают риски умереть от коронавируса Количество больных COVID-19 по областям: Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

г. Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровненская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 9 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Маска или респиратор / Инфографика 24 канала Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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