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В Украине подтвердили 1892 случая COVID-19: плюс 224 за сутки

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Сколько больных коронавирусом в Украине / unsplash.com

В Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 224 новых случая.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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Количество больных COVID-19 по областям:

  • Винницкая область – 102 случая;
  • Волынская область – 38 случаев;
  • Днепропетровская область – 41 случай;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 31 случай;
  • Закарпатская область – 51 случай;
  • Запорожская область – 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 218 случаев;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • г. Киев – 300 случаев;
  • Киевская область – 130 случаев;
  • Львовская область – 61 случай;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 43 случая;
  • Полтавская область – 19 случаев;
  • Ровненская область – 64 случая;
  • Сумская область – 56 случаев;
  • Тернопольская область – 169 случаев;
  • Харьковская область – 5 случаев;
  • Херсонская область – 18 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черновицкая область – 302 случая;
  • Черкасская область – 80 случаев;
  • Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 


Маска или респиратор / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Жертвы Статистика Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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