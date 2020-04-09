В Украине подтвердили 1892 случая COVID-19: плюс 224 за сутки
В Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 224 новых случая.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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Количество больных COVID-19 по областям:
- Винницкая область – 102 случая;
- Волынская область – 38 случаев;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 31 случай;
- Закарпатская область – 51 случай;
- Запорожская область – 47 случаев;
- Ивано-Франковская область – 218 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- г. Киев – 300 случаев;
- Киевская область – 130 случаев;
- Львовская область – 61 случай;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 43 случая;
- Полтавская область – 19 случаев;
- Ровненская область – 64 случая;
- Сумская область – 56 случаев;
- Тернопольская область – 169 случаев;
- Харьковская область – 5 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 302 случая;
- Черкасская область – 80 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Маска или респиратор / Инфографика 24 канала
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