В Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксированы 17 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
В общем 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, сообщает Минздрав в фейсбуке.
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Пока в Минздраве не уточнили, где именно зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.
В то же время мэр Черновцов Алексей Каспрук во время вечернего брифинга заявил, что на Буковине уже более 100 инфицированных.
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