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В Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом

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В Украине увеличилось количество случаев коронавируса

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксированы 17 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

В общем 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, сообщает Минздрав в фейсбуке.

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Пока в Минздраве  не уточнили, где именно зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

В то же время мэр Черновцов Алексей Каспрук во время вечернего брифинга заявил, что на Буковине уже более 100 инфицированных.

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Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Лечение
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