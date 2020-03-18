В Украине подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом
В Украине зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Поэтому, по состоянию на 18 марта, в стране зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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