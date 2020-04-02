В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса

В Украине подтвердили еще 10 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 2 апреля общее количество подтвержденных случаев составило уже 804.

О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины. К слову Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию Из-за коронавирусной инфекции в Украине умерли уже 20 человек. Впрочем есть и хорошие новости – 13 людей, которые раньше болели коронавирусом, смогли выздороветь. География распространения коронавируса в Украине: город Киев – 160 случаев;

Черновицкая область – 143 случая;

Тернопольская область – 106 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 64 случая;

Черкасская область – 54 случая;

Винницкая область – 51 случай;

Сумская область – 26 случаев;

Запорожская область – 19 случаев;

Ровненская область – 19 случаев;

Одесская область – 14 случаев;

Львовская область – 11 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 10 случаев;

Кировоградская область – 7 случаев;

Донецкая область – 7 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Луганская область – 3 случая;

Черниговская область – 3 случая;

Закарпатская область – 1 случай;

Харьковская область – 1 случай. Новость дополняется...