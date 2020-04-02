В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса
В Украине подтвердили еще 10 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 2 апреля общее количество подтвержденных случаев составило уже 804.
О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
К слову Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Из-за коронавирусной инфекции в Украине умерли уже 20 человек. Впрочем есть и хорошие новости – 13 людей, которые раньше болели коронавирусом, смогли выздороветь.
География распространения коронавируса в Украине:
- город Киев – 160 случаев;
- Черновицкая область – 143 случая;
- Тернопольская область – 106 случаев;
- Ивано-Франковская область – 74 случая;
- Киевская область – 64 случая;
- Черкасская область – 54 случая;
- Винницкая область – 51 случай;
- Сумская область – 26 случаев;
- Запорожская область – 19 случаев;
- Ровненская область – 19 случаев;
- Одесская область – 14 случаев;
- Львовская область – 11 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 10 случаев;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 7 случаев;
- Житомирская область – 6 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Херсонская область – 4 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Черниговская область – 3 случая;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Харьковская область – 1 случай.
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