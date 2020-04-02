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В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса

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В Украине 2 апреля подтвердили 10 новых случаев заболевания коронавирусом / creativemarket.com

В Украине подтвердили еще 10 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 2 апреля общее количество подтвержденных случаев составило уже 804.

О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

К слову Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию

Из-за коронавирусной инфекции в Украине умерли уже 20 человек. Впрочем есть и хорошие новости – 13 людей, которые раньше болели коронавирусом, смогли выздороветь.

География распространения коронавируса в Украине:

  • город Киев – 160 случаев;
  • Черновицкая область – 143 случая;
  • Тернопольская область – 106 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 74 случая;
  • Киевская область – 64 случая;
  • Черкасская область – 54 случая;
  • Винницкая область – 51 случай;
  • Сумская область – 26 случаев;
  • Запорожская область – 19 случаев;
  • Ровненская область – 19 случаев;
  • Одесская область – 14 случаев;
  • Львовская область – 11 случаев;
  • Волынская область – 10 случаев;
  • Днепропетровская область – 10 случаев;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Донецкая область – 7 случаев;
  • Житомирская область – 6 случаев;
  • Хмельницкая область – 6 случаев;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Херсонская область – 4 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Черниговская область – 3 случая;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 1 случай.

Новость дополняется...

Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины
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