В Украине появилась новая медицинская профессия

В Украине начали новую профессию "трансплант-координатор". Они будут налаживать связь между всеми участниками процесса трансплантации.

Трансплант-координаторы будут проверять и получать согласие на донорство, вовремя и систематически обновлять информацию в Единой государственной информационной системе трансплантации (ЕГИСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов.

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Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантацию.

Первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины. Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

Новый закон о трансплантации был принят 17 мая 2018 года. Он имеет целью создать действующую систему трансплантации, которая бы помогла в этой области полноценно работать и не заставляла украинцев ехать для этого за границу.

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