В Украине появится новая медицинская профессия

Впервые в Украине будут готовить специалистов по оценке технологий здравоохранения. Будут учиться на экспертов в Харькове в Национальном фармацевтическом университете.

Учебное заведение разработало образовательно-профессиональную программу "Оценка технологий здравоохранения" по подготовке специалистов за вторым (магистерским) уровнем высшего образования.

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Разрабатывали программу группа украинских ученых с учетом международного опыта и консультаций работодателей.

Студенты будут обучаться в течение 1,5 года по специальности "Фармация, промышленная фармация". По окончании они получат диплом магистра и квалификацию эксперта по оценке технологий здравоохранения.

Что будет входить в их обязанности

Специалисты будут обеспечивать комплексную независимую экспертизу эффективности применения технологий здравоохранения в контексте медицинских, экономических, социальных и этических вопросов.

Министерство здравоохранения По окончании программы специалисты смогут моделировать и проводить оценки технологий здравоохранения, целесообразности их применения и включения в стандарты лечения и программы возмещения. Такие навыки востребованы в правительственных организациях, отечественных и международных НТА-агентствах, экспертных группах, учреждениях высшего образования, научно-исследовательских институтах, лабораториях, учреждениях здравоохранения, фондах медицинского страхования и т. д”.

Прием документов в университет продлится со 2 по 23 сентября.

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