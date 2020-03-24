В Украине предусмотрели изготовление тестов коронавируса, но не передали средства Институту НАН

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комисаренко заявил, что украинские ученые сами могут изготавливать тесты на выявление коронавируса. В частности, это предусмотрено указом президента, но в лаборатории не получили никакого финансирования, которое, очевидно, не предусмотрено.

На питання журналіста, чи можна виробляти тести на виявлення коронавірусу в Україні та випускати в промислових масштабах, голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що це цілком реально, але держава цього не профінансувала.

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Комісаренко зауважив, що в указі президента про введення в дію рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу записано – "зобов'язати Національну академію наук України, Інститут молекулярної біології і генетики забезпечити поставку 200 тисяч тест-систем, ПЛР-реакції, яка є точно діагностикою коронавірусу. І тут же написано – профінансувати створення таких тестів.

Сергій Комісаренко “Указ було видано т иждень тому, ви розумієте, яким важливим в теперішніх у мовах є час, але ми не отримали досі нічого ”.

Також Комісаренко зазначив, що вітчизняні набори не тільки не гірше, а й кращі! Вони високоефективні і високочутливі, але для створення їх потрібне хоча б якесь фінансування.

Які є тести на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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