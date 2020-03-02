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В Украине проверяют еще 4 человека с подозрением на коронавирус

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Сейчас ни один предыдущий случай подозрения на коронавирус не подтвердился. Однако в медицинские учреждения обратились 4 человека с подозрением на коронавирус.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

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Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко
"Сейчас в Украине проверяют 4 человек на коронавирус. Трое из Киева и один человек из Черновицкой области. В столице это подозрение зафиксировали у иностранцев, которые находятся в Украине и обратились за медицинской помощью. В Черновцах – мужчина вернулся из Италии".

Также он добавил, что в Украине продолжается температурный скрининг на границе. Уже проверили 540 тысяч человек. У всех, у кого обнаруживают температуру, сначала осматривают эпидемиологи и медицинские работники.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
  • На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Профилактика заболеваний Виктор Ляшко Новости Здоровье Лечение
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