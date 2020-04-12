В Украине проводят недостаточное количество тестирований на COVID-19: объяснение Супрун

Украина среди аутсайдеров в вопросе тестирования граждан на вирус SARS-CoV-2. Как заявила бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, тестируют в стране недостаточно.

Об этом экс-министр написала на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно о тестировании на COVID-19 в Украине?

Первые лабораторные тесты Украины передали в качестве гуманитарной помощи в конце февраля – тесты от ВОЗ, которых хватило на 950 образцов.

В открытом доступе сложно найти понятную информацию о том, сколько тестов, где, сколько тестируют в сутки и хватает ли мощности лабораторий. Но очевидным остается факт, что тестируем мы недостаточно,

– отметила Супрун.

"На исследование первой сотни нам понадобилось две недели"

Первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали третьего марта. Через неделю после этого, Центр общественного здоровья Украины сообщил, что обработано 40 подозрений.



В Украине проводят недостаточное количество тестирований, – Супрун / Фото Getty Images

Сейчас темпы обработки увеличили потому, что в регионах появились тест-системы. До 10 апреля в официальной статистике отметили, сколько подозрений обработаны.

Как отмечает Супрун, количество обработанных подозрений не равно количеству сделанных тестов. Для обработки одного подозрения надо сделать два теста. То есть количество проведенных исследований больше.

"И уже в пятницу в статистике появилась новое количество – 23 522 проведенных исследований. Но даже так – этого недостаточно для эффективного предотвращения распространения COVID-19", – добавила экс-глава Минздрава.

Тестирование на коронавирус: статистика соседних стран

В Беларуси зафиксировано 2000 случаев COVID-19 и сделано 52 тысячи тестов;

В Румынии – 5500 кейсов и 55 тысячи тестов;

В Польше – 5700 инфицированных и 118 тысяч проведенных исследований.

До конца марта границы Украины были официально открыты и свободно садились самолеты из Франции, Германии, Италии и других стран. Постановление об информированном согласии относительно обязательства пройти двухнедельную самоизоляцию Кабмин принял 21 марта.

Супрун напомнила, что температурный скрининг и экспресс-тесты малоэффективны в выявлении заражения коронавируса.

Мы также видели, как тысячи людей стояли в толпе на границе, чтобы попасть домой перед закрытием пунктов пропуска. По данным МВД, с начала карантина в Украину вернулись более 80 тысяч человек. Все ли они здоровы – никто точно не знает, ведь не все имеют выраженные симптомы. Температурный скрининг и экспресс-тесты – малоэффективны в выявлении вируса. К тому же большинство людей отправляли на самоизоляцию под "честное слово",

– заявила экс-глава Минздрава.

Массовое тестирование

На сегодня носителями коронавируса в Украине могут быть не только те, кто вернулся из-за границы. По словам Супрун, необходимо внедрять массовое тестирование граждан.

Массовое тестирование – это проверка людей с симптомами заболевания (тех, кто нуждается в госпитализации, и тех, кто может оставаться дома). Если тест положительный, надо обязательно отслеживать и тестировать всех их контактных лиц. Сейчас таких людей лишь просят изолироваться дома.

Бывший министр сообщила, что в Украине пока тестируют только тех, кто имеет выраженные симптомы заболевания, но не всех.

Зафиксированы случаи, когда украинцам отказывают в тестировании. Если это произошло – нужно обратиться на правительственную горячую линию (15-45) или позвонить в ЦОС (0800505840).

Тестирование – важный инструмент в решении проблемы пандемии

Пример Южной Кореи

Первый кейс COVID-19 в Южной Корее зафиксировали 20 января. С тех пор там сделали более полумиллиона тестов.

Корейские ученые разработали собственный тестовый набор и запустили производство.

В пик заболеваемости тест ежедневно проходили в среднем 15 тысяч человек.

Корейцы понимали, что тестирование в комплексе с карантином более эффективно, чем жесткий локдаун на границе с диктатурой,

– написала Супрун.

Пример США

В США также сначала были проблемы с наличием тестов. Когда они появились, американцы сразу же начали много тестировать. На сегодня там сделали около 2,3 миллиона тестов и обнаружили более чем 469 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По словам Супрун, чем больше мы тестируем, тем больше имеем шансов отследить, локализовать и остановить распространение заболевания.

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