В Украине разблокировали трансплантацию

Операции по трансплантации уже не не вне закона. Верховная Рада разрешила пересадку органов.

За законопроект 9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку" проголосовал 231 народный депутат.

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Почему закон не работал?

С января в Украине начал действовать новый закон, но более двух месяцев не происходила пересадка органов. Врачи отказывались делать такие операции, потому что не была сформирована база доноров и реципиентов (этого требовал закон), а без нее врачам грозила уголовная ответственность. Также не была налажена работа врачей трансплант-координаторов, которые выполняют связующие функции между донором и реципиентом.



В Украине заработает трансплантация органов

Что предусматривает новый закон?

Он позволяет делать операции без Единой информсистемы трансплантации, которую должны создать до начала 2020 года. Таким образом создали переходный механизм и трансплантация будет осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Решение о трансплантации будет принимать консилиум врачей. Закон также увеличил список лиц, которые могут стать донорами костного мозга среди близких родственников, и предоставил возможность семейным врачам получить согласие на посмертное донорство от потенциальных доноров.

Почему трансплантацию нужно реформировать?

Предыдущий закон никогда полноценно не работал, не было четкого правового регулирования большинства процедур, единой базы лиц, которые нуждаются в трансплантации и базы доноров. А проведенные в период действия старого закона операции по трансплантации органов были скорее исключениями, чем правилами. Именно поэтому большинство украинцев, нуждающихся в трансплантации, едут за ней за границу. Ближе всего, где возможна трансплантация, – в Беларуси.

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