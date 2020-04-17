В Украине разрабатывают новые тесты на иммунитет к COVID-19
Украинские медики работают над расширением возможности диагностики и лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, пишет Укринформ.
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Инфекционисты расширят возможности диагностики, используя детекцию антител у людей, переболевших COVID-19.
Кроме переливания плазмы, о котором все говорят, методы ИФА (иммуноферментный анализ) открывают совсем другие возможности в области диагностики. Это высокочувствительные методы, которые важны не только в остром периоде, но и для тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Ведь количество инфицированных и количество больных – это разные вещи. И количество инфицированных можем выявить только путем таких вот исследований,
– заявила Голубовская.
Врач добавила, что тесты ИФА позволяют тестировать переболевших пациентов и в будущем помогут получить специфические иммуноглобулины, специфические антитела именно против этого вируса.
По состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заражения коронавирусом, из них – 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.
Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала
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