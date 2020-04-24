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В Украине разработали тесты на COVID-19: мы 5 государство, которому это удалось

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Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус / pixabay.com

Украинская частная лаборатория разработала тесты на выявление коронавирусной инфекции. Первая партия тестов вышла сегодня, 24 апреля. Тест-система довольно быстрая – готовый результат пациент будет знать за два часа.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

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ИФА-тестирование на коронавирус быстрее и дешевле и способно обеспечить массовый скрининг.

 

 
Галина Янченко
"Такие тест-системы дают результат в течение двух часов (ПЦР – несколько дней), используют в работе реагенты украинского производства и будут в десятки раз дешевле китайских и европейских аналогов".

По словам Галины Янченко, тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирусом, но и тех, кто уже им переболел. Это даст возможность формировать более точную статистику.


Украинские тесты на COVID-19 / Фото facebook.com/halyna.yanchenko

Также секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в регионы уже прислали партии средств индивидуальной защиты, а сегодня отправят отечественные ПЦР-тесты.

Мы получили 2 тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это украинского производства и уже скоро отправится в регионы,
– добавил он.


Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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