В Украине родились сиамские близнецы – впервые за последние 7 лет

В Черновцах родились девочки-сиамские близнецы. У новорожденных одно тело, но две головы. Последний раз в Украине сиамские близнецы родились 2012 года.

Сиамские близнецы родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2, рассказал УНИАН главный врач медучреждения Альберт Курицын. У роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность.

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Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно. Однако мать отказалась от прерывания беременности, сказал главврач.

Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице. Роды начались преждевременно – в 33 недели.

Курицын отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

Хотя я давно работаю, мне не приходилось сталкиваться с такой патологией,

– сказал главный врач родильного дома.

Сейчас сиамские близнецы находятся в роддоме, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

По данным Черновицкого сайта АСС, дети находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Врачи утверждают, что детей будут обследовать, чтобы понять, возможно ли их разделить.

Вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно 1 случай на 200 тысяч родов. До половины таких детей рождаются мертвыми. Уровень выживания младенцев составляет 5-25%. В основном сиамские близнецы имеют женский пол (70-75% случаев).

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