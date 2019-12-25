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В Украине сделали пересадку сердца – впервые за 15 лет

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В Украине провели пересадку сердца / Здоровье 24

Трансплантацию сердца впервые за последние 15 лет в Украине провели в Ковельской райбольнице совместно с врачами киевского Института сердца.

"Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением", – написал в фейсбуке руководитель Института сердца Борис Тодуров, который принимал участие в операции.

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В Ковельской райбольнице рассказали, что врачи успешно провели трансплантацию сердца пациенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией.

пересадка серця Тодуров
Пост Тодурова о пересадке сердца

Что такое дилатационная кардиомиопатия? Заболевания миокарда с выраженным нарушением насосной функции сердца и увеличением обоих желудочков. Возможные причины: злоупотребление алкоголем, изменения в организме при беременности и родах, влияние инфекции, в частности вирусов, токсических факторов, а также иммунные сдвиги в организме.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Новости Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Лечение Волынь
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