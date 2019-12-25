В Украине сделали пересадку сердца – впервые за 15 лет

Трансплантацию сердца впервые за последние 15 лет в Украине провели в Ковельской райбольнице совместно с врачами киевского Института сердца.

"Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением", – написал в фейсбуке руководитель Института сердца Борис Тодуров, который принимал участие в операции.

Читайте также: Врачи назвали простой способ, как предотвратить смерть от сердечных заболеваний

В Ковельской райбольнице рассказали, что врачи успешно провели трансплантацию сердца пациенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией.



Пост Тодурова о пересадке сердца

Что такое дилатационная кардиомиопатия? Заболевания миокарда с выраженным нарушением насосной функции сердца и увеличением обоих желудочков. Возможные причины: злоупотребление алкоголем, изменения в организме при беременности и родах, влияние инфекции, в частности вирусов, токсических факторов, а также иммунные сдвиги в организме.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.