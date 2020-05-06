В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины
Сейчас в Украине нет возможностей производить вакцины. Впрочем ближайшее время это планируют исправить. Да, в Минздраве заявили, что уже ведут переговоры о создании лаборатории на базе Института эпидемиологии.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня".
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По словам Ляшко, руководство Академии медицинских наук согласилось работать над разработкой вакцин, если у них будет для того необходимая база.
В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов.
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Почему Украина должна иметь свою лабораторию для создания вакцин?Украина не занимается разработкой и созданием вакцин. Зато такая ситуация ставит Украину в неудобное положение, ведь ей придется зависеть от тех, кто согласится продать вакцину против COVID-19.
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