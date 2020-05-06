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В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины

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В Украине начнут разрабатывать вакцины
В Украине начнут разрабатывать вакцины / pixabay.com

Сейчас в Украине нет возможностей производить вакцины. Впрочем ближайшее время это планируют исправить. Да, в Минздраве заявили, что уже ведут переговоры о создании лаборатории на базе Института эпидемиологии.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня".

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По словам Ляшко, руководство Академии медицинских наук согласилось работать над разработкой вакцин, если у них будет для того необходимая база.

Виктор Ляшко
"Мы приняли совместное решение, что построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику".

В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов.

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Почему Украина должна иметь свою лабораторию для создания вакцин?Украина не занимается разработкой и созданием вакцин. Зато такая ситуация ставит Украину в неудобное положение, ведь ей придется зависеть от тех, кто согласится продать вакцину против COVID-19.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Коронавирус в Украине Наука в Украине Виктор Ляшко Вакцинация
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