В Украине создадут реестр всех мест для обсервации, – Ляшко
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине создадут новый реестр мест для обсервации людей из-за распространения эпидемии коронавируса.
По словам Ляшко, законом Украины о защите населения от инфекционных болезней четко предусмотрено, что обсерваторы, изоляторы, а также другие специализированные учреждения создаются на местах органами местного самоуправления и органами местной исполнительной власти, потому и медицинское обеспечение должно планироваться органами местного самоуправления.
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Он добавил, что в Минздраве прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.
Следовательно специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут осмотр всех потенциальных мест для обсервации и потом будет сформирована табличка, соответствуют ли они указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины.
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