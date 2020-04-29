В Украине создали карту с прогнозом заболеваемости на COVID-19 по областям

Недавно YouControl презентовал интерактивную карту обеспечения больниц первой волны в борьбе с коронавирусом. Теперь аналитики представили ее дополнительный инструмент – прогноз заболеваемости.

В обновлении интерактивной карты медицинского обеспечения можно увидеть недельный прогноз заболеваемости коронавирусом по областям Украины.

Также на тему: Распространение коронавируса в мире: заболели более чем 3 миллиона людей: карта онлайн

Как это работает?

YouControl создал алгоритм, который выстраивает графики потенциального распространения заболеваний в каждом регионе Украины. Для наглядности взяты сценарии распространения Covid-19 в трех регионах Италии – Ломбардии, Тоскане и Сицилии. Начинается отсчет после пяти подтвержденных случаев коронавірусної инфекции на 100 тысяч населения.

Сценарий Тосканы – это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии – самый спокойный, а в Ломбардии – самый пессимистический. Расчет прогнозируемого количества больных в Украине базируется на ежедневной статистике Минздрава, а для формирования итальянских сценариев использованы данные ISTAT, Dipartimento della Protezione Civile.

Карта обновляется ежедневно, поэтому пользователь может получить информацию об уровне заболеваемости по регионам, переключаться между прогнозными и фактическими данными, сопоставлять украинские тренды со сценариями заболеваемости в регионах Италии. Отсчет начинается от регистрации первых пяти случаев на 100 тысяч жителей.

Аналитик YouControl Роман Корнилюк “Именно пять подтвержденных случаев на сто тысяч человек можно считать критическим порогом для старта дальнейшего развертывания заражения. Именно этот порог будет корректно сравнивать и сопоставлять с данными заражения других регионов”.

Количество подтвержденных случаев заболеваемости на 100 тысяч жителей исчислялось отдельно для каждого региона на каждый день. Например, согласно расчета данных за 28 апреля, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию "Тоскана". Согласно прогнозу YouControl, в случае подтверждения пессимистического сценария уже 2 мая количество больных в Черновицкой области может составить 1 893 человека. В то же время в случае пессимистического сценария на Волыни количество заболевших может составить 370 человек, а в Киеве – 1 532 человека, что больше напоминает сценарий "Сицилия".

Отметим, что линия прогноза дает три варианта развития ситуации: пессимистический, базовый и оптимистический и автоматически рассчитывает количество необходимых коек стационара и интенсивной терапии.



Карта с прогнозом развития заболеваемости на коронавирус / youcontrol.com.ua

Для чего это нужно?

Это поможет работникам органов госуправления, благотворительным организациям, фармпроизводителям и дистрибьюторам получить инструмент, который покажет нагрузку на больницы и врачей, а также рост спроса на лекарственные средства и другие ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман “Можно сопоставить данные прогноза с уровнем заполненности больниц на карте и таким способом выяснить критические регионы, у которых прежде всего возникнет нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом в будущем. Как это произошло в Ломбардии, где нормативный уровень оснащенности оказался недостаточным в соответствии с масштабом проблемы”

Кроме прогноза заболеваемости по регионам Украины в обновленной карте предоставляется также общая статистика заболеваний, в которой отдельно указанный больной COVID-19 медперсонал. Алгоритмы высчитывают уровень обеспечения врачей в расчете на 100 тысяч населения.

Эти данные объясняют, насколько область укомплектована врачами с учетом эпидемиологической ситуации области. Кроме того, в результате обновления теперь можно увидеть еще и обеспеченность областей кроватями в больницах в пересчете на количество населения. Это позволяет понять, насколько обостряется ситуация с загруженностью больниц.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.