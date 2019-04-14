В Украине создали первый Банк грудного молока: как он работает

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Первый Банк грудного молока
Первый Банк грудного молока / pixabay.com

За месяц работы первого в Украине Банка грудного молока, который открыли в Перинатальном центре Киева, молоко получило более 20 детей.

В Банке грудного молока донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, имеющим в этом потребность по назначению врача, сообщает КГГА.

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Грудное молоко очень важно для недоношенных младенцев, а также детей с дефицитом веса.

Для кого это создано? Воспользоваться молоком могут пациенты стационарного отделения Перинатального центра, а также пациенты из других больниц, если имеют назначение врача.

Перший Банк грудного молока
Создали первый Банк грудного молока

Как стать донором? Донором может стать только здоровая роженица, которая кормит ребенка собственным молоком. Ей придется пройти обследование, собеседование, анкетирование относительно болезней и сдать анализы.

С 1 марта, то есть открытия Банка, обработали около 40 литров донорского молока – получило его более 20 детей.

Сколько это стоило? На создание Банка из бюджета Киева потратили 9 миллионов гривен.

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Теги: Новости Киева Новости Здоровье Здоровье Дети Беременность и роды
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