В Украине создали первый Банк грудного молока: как он работает

За месяц работы первого в Украине Банка грудного молока, который открыли в Перинатальном центре Киева, молоко получило более 20 детей.

В Банке грудного молока донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, имеющим в этом потребность по назначению врача, сообщает КГГА.

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Грудное молоко очень важно для недоношенных младенцев, а также детей с дефицитом веса.

Для кого это создано? Воспользоваться молоком могут пациенты стационарного отделения Перинатального центра, а также пациенты из других больниц, если имеют назначение врача.



Создали первый Банк грудного молока

Как стать донором? Донором может стать только здоровая роженица, которая кормит ребенка собственным молоком. Ей придется пройти обследование, собеседование, анкетирование относительно болезней и сдать анализы.

С 1 марта, то есть открытия Банка, обработали около 40 литров донорского молока – получило его более 20 детей.

Сколько это стоило? На создание Банка из бюджета Киева потратили 9 миллионов гривен.

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