В Украине становится меньше ВИЧ-инфицированной молодежи

В Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированных среди молодежи в возрасте 15-24 года. Можно говорить о стабильной тенденции к снижению.

Но больше половины молодежи в возрасте 15 лет и старше (56,4% в 2017 году) впервые обнаруживают на третьей и четвертой клинических стадиях ВИЧ-инфекции.

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В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины напомнят, что более 66% всех случаев инфицирования ВИЧ в Украине происходит во время незащищенных половых отношений. Поэтому правило № 1 в профилактике ВИЧ – защищенный секс.

ВИЧ – симптомы Усталость и быстрая утомляемость;

Повышение температуры или лихорадка;

Увеличение лимфоузлов на шее;

Потеря в весе;

Гипергидроз (повышенная потливость);

Грибковые инфекции (имеется в виду и грибок ногтей и стоп, молочница и др.)

Также важно вовремя начать лечить болезнь, пока она не переросла в СПИД. Если это произошло на ранних стадиях, то больной сможет жить полноценной жизнью.

Кому нужно проходить тесты на ВИЧ

Бесплатные тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, их можно сделать как в специальных центрах и кабинетах "Доверие", так и у своего семейного врача, терапевта или педиатра.

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