В Украине стартует тестирование отечественного препарата, который поможет бороться с COVID-19
Офис Президента анонсировал старт исследования препарата отечественного производства, который должен облегчать протекание симптомов коронавируса.
Кроме того, препарат планируют использовать не только для лечения, но и для профилактики, сообщает Офис Президента.
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В сообщении отмечают, что по предварительным выводам украинских ученых и производителей, препарат может существенно снизить или даже полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые влечет COVID-19.
При этом Зеленский выразил надежду на то, что во время клинических испытаний эффективность препарата таки подтвердят, и он "поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан".
Я верю в украинских ученых, и сегодня всей страной мы держим за них кулаки,
– сказал Зеленский.
Название препарата, производителя и даже действующее вещество пока держат в тайне. В пресс-службе отметили, что все детали сообщат позже.
Ранее президент пообещал выделить миллион долларов тому украинскому ученому, который сумеет изобрести лекарство или вакцину против коронавируса. Следовательно, вполне вероятно, что в случае положительных результатов исследований этого препарата, его производители могут получить указанную сумму.
Напомним, ранее украинский ученый Александр Гриневич заявил, что фуфломицын Протефлазид эффективен для лечения коронавируса.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
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