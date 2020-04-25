В Украине студентов-медиков пока не привлекают к борьбе с коронавирусом

Степанов заявил, что по состоянию на сегодня в Украине нет необходимости привлекать студентов и интернов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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Ранее Минздрав планировал привлечь студентов-медиков для организационно-технических мер борьбы с коронавирусом. По словам Степанова, пока такой необходимости нет.

Но на сегодня такой потребности нет. У нас полностью хватает наших медицинских работников,

– подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что у Минздрава есть все анкеты и данные добровольцев, которые те заполнили. Следовательно, в случае необходимости, студентов привлекут к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы отрабатываем алгоритмы создания мобильных бригад, которые должны пойти на поддержку помощи семейным врачам. Поскольку семейных врачей, возможно, будет не хватать, чтобы первыми выезжать на вызовы к больным на дому. Именно здесь будут нужны студенты-медики, которые могут приехать, оценить состояние тяжести течения болезни", – ранее пояснял Степанов.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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