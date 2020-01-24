В Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Украине расследовали три случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, двое не были подтверждены. Сейчас проводится эпидемическое расследование в отношении третьего человека.
Об этом сообщает UNN со ссылкой на заявление министра Минздрава Зоряны Скалецкой относительно распространения нового коронавируса.
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По словам Скалецкой, сейчас в Украине госпитализирован один человек с подозрением на неизвестный вид коронавируса.
"Если мы говорим о том, что на сегодня в Украине – мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них двое были не подтверждены, сейчас еще один случай, где проводится эпидемическое расследование с привлечением специалистов эпидемиологов. Каждый на сегодня случай будет как расследован, так и донесен населению", – отметила министр Минздрава.
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Напомним, что вчера, 23 января, представители Минздрава Украины и ЦОЗ заявили, что инфицированных коронавирусом людей официально в Украине нет.
Какова диагностика коронавируса в Украине?
- Если пациент обращается к врачу с подозрением на новый коронавирус, у него сначала должны исключить все ОРВИ;
- Затем установить коронавирус с помощью ПЦР (общий тест);
- В случае подтверждения коронавируса, Центр общественного здоровья будет отправлять образец в лаборатории в Европе (в настоящее время ВОЗ определила две такие лаборатории).
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