24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В Украине у 12 697 человек обнаружили коронавирус: за сутки заболели 92 медработника

- Читати новину українською
В Украине у 12 697 человек обнаружили коронавирус
В Украине у 12 697 человек обнаружили коронавирус / Getty Images

В Украине за последние сутки зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Читайте также Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом: новые данные МИД

По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили 12 687 случаев коронавируса, из них 316 закончились летально. 1 875 человек выздоровели.

Новость дополняется...

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза