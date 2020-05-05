В Украине у 12 697 человек обнаружили коронавирус: за сутки заболели 92 медработника
В Украине за последние сутки зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
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По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили 12 687 случаев коронавируса, из них 316 закончились летально. 1 875 человек выздоровели.
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