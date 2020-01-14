В Украине умерла 52-летняя женщина от столбняка

В Полтавской области зафиксирована смерть 52-летней женщины от столбняка. Данных о прививках у женщины не было

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине на официальной странице в фейсбуке.

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Отмечается, что женщина с Полтавщины обратилась за медицинской помощью 1 января, на восьмой день после получения травмы. У больной среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали и была проведена хирургическая обработки раны.

"За 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный. Данных о прививках у умершего человека не было", – говорится в публикации ЦОС.

Единственный способ защититься от столбняка — вакцинироваться. Заметим, что Иммунитет после заболевания не формируется, и есть вероятность повторного заражения, поэтому вакцинация необходима, даже если вы болели.

Симптомы столбняка:

– судорожное сжатие челюстей;

– мышечные спазмы — часто в желудке;

– болезненное напряжение во всем теле;

– проблемы с глотанием;

– "выпученные" глаза;

– головная боль;

– лихорадка и чрезмерное потоотделение;

– изменение артериального давления и учащенное сердцебиение;

– неконтролируемое/непроизвольное сокращение мускулатуры голосовых связок (ларингоспазм);

– ломкость костей;

– затрудненное дыхание.

Осложнения, которые может вызвать столбняк:

– закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, что попал с других частей тела через кровообращение (эмболия легочной артерии);

– пневмония, легочная инфекция.

Столбняк может привести к смерти. Даже с медицинской помощью риск смерти от столбняка достаточно высокий — от 10% до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и его общего состояния здоровья. В Украине вакцины бесплатные. Поэтому ревакцинироваться стоит самим и не забыть сделать прививку детям.

Симптомы могут появиться в течение 3-21 дня после заражения. В случае появления первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу.

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