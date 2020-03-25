В Украине усилили ограничительные меры
Кабинет Министров Украины ужесточил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине коронавирус SARS-coV-19.
Постановление инициировано Министром здравоохранения Украины Ильей Емцем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Усиление ограничительных мер предусматривает, что учреждения здравоохранения будут иметь право осуществлять:
- обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы Covid-19 или находились в контакте с лицами, у которых подтвердили недуг, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
- обязательную госпитализацию таких лиц;
- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз Covid-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.
Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым установлен диагноз или подозрение на коронавирус и которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине в добровольном порядке.
Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия с обязательного обследования, госпитализации или карантина.
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