24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине усилили ограничительные меры

- Читати новину українською

Кабинет Министров Украины ужесточил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине коронавирус SARS-coV-19.

Постановление инициировано Министром здравоохранения Украины Ильей Емцем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читайте также: Правительство продлило карантин до 24 апреля

Усиление ограничительных мер предусматривает, что учреждения здравоохранения будут иметь право осуществлять:

  • обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы Covid-19 или находились в контакте с лицами, у которых подтвердили недуг, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
  • обязательную госпитализацию таких лиц;
  • назначать карантин лицам, которым установлен диагноз Covid-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым установлен диагноз или подозрение на коронавирус и которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине в добровольном порядке.


Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия с обязательного обследования, госпитализации или карантина.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Правительство продлило карантин до 24 апреля
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Илья Емец Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук