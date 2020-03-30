В Украине усиливают карантинные мероприятия

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Принятое постановление предусматривает:

Люди, которые имели контакт с больным коронавирусной болезнью или болеют коронавирусом и не требуют госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции .

. Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины. Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

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Главное про коронавирус в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине в Минздраве официально подтвердили 480 положительных результатов на коронавирус COVID-19.

Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.

Сейчас все области, кроме Николаевской, имеют случаи заражения SARS-СoV-2.

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