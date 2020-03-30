24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине усиливают карантинные мероприятия

- Читати новину українською
Обсервация людей, которые вернулись из-за границы, теперь обязательна / pixabay.com

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте также: От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек

Принятое постановление предусматривает:

  • Люди, которые имели контакт с больным коронавирусной болезнью или болеют коронавирусом и не требуют госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
  • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
  • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Интересно: Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

Главное про коронавирус в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине в Минздраве официально подтвердили 480 положительных результатов на коронавирус COVID-19.

Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.

Сейчас все области, кроме Николаевской, имеют случаи заражения SARS-СoV-2.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Лечение Здоровье Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:11 В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса
Здорове життя 3371
сегодня , 04:50 Коронавирус в Черкасской области: количество больных COVID-19 достигло 50
Медицина 3982
29 марта , 23:26 В Черновицкой области 16 новых больных COVID-19, среди них ребенок
Лікування 2942
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 619719
сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Новини України 13045
29 марта , 22:52 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 22244
сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 20180
29 марта , 22:38 В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей
Лікування 36965
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук