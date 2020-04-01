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В Украине усиливают карантинные меры: перечень ограничений

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В Украине снова усиливают ограничительные меры / AP

Правительство ограничило на период карантина посещение парков, зон отдыха и настаивает на социальном дистанцировании людей, которым более 65 лет.

Соответствующие изменения к Постановлению Кабинета министров №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" от 11 марта 2020 года были приняты на заседании Кабмина.

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С целью противодействия распространению коронавируса в Украине ввели:

  • домашнюю самоизоляция;
  • домашний карантин;
  • социальное дистанцирование лиц старше 65 лет;
  • ограничение посещения парков и зон отдыха;
  • остановку общественного транспорта.

Впоследствии на сайте Министерства здравоохранения тоже опубликовали сообщение об усилении карантинных ограничений. Там отметили, что решение правительства инициировал глава Минздрава.

 
Максим Степанов
“Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий”.

Также во время заседания правительства рассмотрели возможность введения дополнительных выплат и отмену начисления пени тем людям, которые соглашаются на самоизоляцию.

Мы сейчас идем навстречу людям, которые выбирают самоизоляцию, даем им возможность избежать различной пени, даем дополнительные выплаты,
– сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отметим, что ранее правительство обязало всех украинцев, которые вернулись из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19, умерли от болезни 17 человек.

Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.

Сейчас все области, кроме Николаевской, имеют случаи заражения SARS-СoV-2.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь
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