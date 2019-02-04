В Украине увеличили количество бесплатных лекарств: список

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Бесплатные лекарства в Украине: список бесплатных препаратов
В Украине увеличили количество бесплатных препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" / Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов по программе "Доступные лекарства". Всего в список вошли 258 препаратов.

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препаратов.

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Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривны, самый дорогой – 898,22 гривны.

После просмотра перечня препаратов производители снизили 37 препаратов, наибольшее снижение лекарств достигло 45%. На следующие полгода фармпроизводители гарантируют 39 миллионов упаковок препаратов для пациентов, 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

Програма
Программа "Доступные лекарства": список препаратов

Програма
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

Програма
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

Програма
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

Програма
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

 
Программа "Доступные лекарства" – что это?

Это приложение, которое работает с апреля 2017 года. Ее цель – обеспечить граждан Украины необходимыми лекарствами. По рецепту врача они могут получить бесплатно или с доплатой медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

С начала функционирования программы пациенты с вышеперечисленными болезнями получили лекарства по более 32 миллионам рецептов на сумму более 1,6 миллиарда гривен.

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Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
Источник: 24 Канал
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