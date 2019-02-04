В Украине увеличили количество бесплатных лекарств: список

Программа "Доступные лекарства" – что это?

Это приложение, которое работает с апреля 2017 года. Ее цель – обеспечить граждан Украины необходимыми лекарствами. По рецепту врача они могут получить бесплатно или с доплатой медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

С начала функционирования программы пациенты с вышеперечисленными болезнями получили лекарства по более 32 миллионам рецептов на сумму более 1,6 миллиарда гривен.