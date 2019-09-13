В Украине увеличили содержание беби-боксов для новорожденных

В Украине обновили "пакет малыша" – в перечень, который получают новоиспеченные родители, входит на несколько вещей больше, чем было раньше.

Для новорожденных приготовили большее количество пеленок – 6 штук, говорится в приказе Министерства социальной политики.

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В беби-боксы добавили детские носки на возраст 4-6 месяцев. Для такого же возраста дополнили одним детским нагрудником. Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем.

"Пакет малыша" – что это? Это новый формат безвозвратной социальной помощи для каждого ребенка, который рождается в Украине. Ранее в этот пакет входило 25 вещей, которые должны удовлетворить потребности малыша. В бэби-боксы не кладут лекарства, детские бутылочки и смеси. Стартовал проект 1 сентября 2018 года. Получить "пакет малыша" могут мать, отец, родственники, приемные родители или патронатный воспитатель. Для получения “пакета малыша” достаточно заполнить заявление в роддоме или в социальной службе.

Дополнили пакет малыша ковриком с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками. В коробке есть специальная расческа для волос и вычесывания молочных корок, а также губка для купания малыша.



В Украине обновили беби-боксы

Не забыли и о новоиспеченных мамах: для них в бэби-бокс положили пачку послеродовых и обычных прокладок.

Изменения содержимого бэби бокса вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Что входит в "пакет малыша"

№ Название Кличество, штук 1 Подгузники одноразовые для новорожденных, 2-5 кг (не менее 47 шт.), 3-6 кг (не менее 47 шт.), не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками 1 2 Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные (PH 7), без запаха (не менее 56 шт. в упаковке) 1 3 Пеленка ситцевая, хлопок 100%, размер 80 × 95 см +/- 10% 2 4 Пеленка фланелевая, хлопок 100%, размер 90 × 110 см +/- 10% 2 5 Пеленка муслиновая, хлопок 100%, размер 70 × 70 см +/- 10% 2 6 Пеленка многоразовая непромокаемая, не менее трех слоев, размер 60-80 см +/- 10% 1 7 Шапочка, хлопок 100%: 7.1 размер 0-3 месяца, берет (без завязок) 1 7.2 размер 3-6 месяцев 1 7.3 размер 6-12 месяцев 1 8 Боди с коротким рукавом, хлопок 100%: 8.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 8.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 8.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 8.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 9 Боди с длинным рукавом, трикотаж, хлопок 100%: 9.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 9.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 9.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 9.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 10 Штаны-ползунки с закрытыми носочками, хлопок 100%: 10.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 10.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 1 11 Человечки с длинным рукавом и штанишками, хлопок 100%: 11.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 11.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 2 11.3 размер 68 см (длина тела 63-68 см) 2 11.4 размер 74 см (длина тела 69-75 см) 2 12 Распашонка детская, хлопок 100%: 12.1 размер 56 см (длина тела 51-56 см) 1 12.2 размер 62 см (длина тела 57-62 см) 1 13 Носки, хлопок не менее 80%: 13.1 размер 0-3 месяца 2 13.2 размер 4-6 месяцев 2 14 Рукавички для младенцев, хлопок 100%, размер 0-3 месяца 1 15 Слюнявчик детский, хлопок 100%: 15.1 размер 0-3 месяца 1 15.2 размер 4-6 месяцев 1 16 Термометр для воды, не должен содержать ртути 1 17 Термометр для тела электронный с резиновым наконечником, водостойкий 1 18 Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), нержавеющая сталь 1 19 Расческа для волос и вычесывания молочных корок (гипоаллергенная, для чувствительной кожи) 1 20 Прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке) 1 21 Прокладки послеродовые (не менее 10 шт. в упаковке) 1 22 Женские гигиенические прокладки с крылышками Ultra Night (не менее 12 шт. в упаковке) 1 23 Одеяло теплое, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань – 100% хлопок, размер 110 × 140 см +/- 10% 1 24 Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 × 80 см +/- 10% 1 25 Пододеяльник, хлопок 100%, размер 110 × 140 см +/- 10% 1 26 Комбинезон-трансформер с капюшоном демисезонный, унисекс (верхняя ткань плащевая, наполнитель – синтепон, подкладка – хлопок 100% или флис), размер 0-12 месяцев 1 27 Матрас, состав по международным нормам, размер 42 × 70 +/- 10%. Толщина не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань — натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки (позиция 38 этого перечня) 1 28 Полотенце махровое с уголком для купания, размер 100 × 100 см +/- 10%, из натурального материала 1 29 Товары / игрушки развивающие для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек 4 30 Мягкая книжка с высокой контрастностью изображений 1 31 Многофункциональный развивающий коврик для развития эмоций, физических и интеллектуальных способностей ребенка от рождения, с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками 1 32 Крем с содержанием ланолина 100% 1 33 Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл 1 34 Губка для купания младенца, гипоаллергенная 1 35 Крем для малыша под подгузник без парабенов, гипоаллергенный, не менее 50 мл 1 36 Мыло хозяйственное (для стирки детских вещей), гипоаллергенное, не менее 100 г 1 37 Детские гигиенические ватные палочки с ограничителем, хлопок 100% (не менее 50 шт.) 1 38 Коробка-люлька, размер 43 × 70 × 27 см +/- 10%, из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2), кашированного целлюлозным картоном (210 г/м-2), с полноцветной печатью на дно и крышку коробки. Для укрепления конструкции дно и боковые стенки имеют отдельные вставки без печати из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2). Изображение сосок, бутылочек и других вспомогательных средств для вскармливания младенцев на такой коробке не размещаются 1



Что входит в "пакет малыша"

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