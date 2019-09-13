В Украине увеличили содержание беби-боксов для новорожденных
В Украине обновили "пакет малыша" – в перечень, который получают новоиспеченные родители, входит на несколько вещей больше, чем было раньше.
Для новорожденных приготовили большее количество пеленок – 6 штук, говорится в приказе Министерства социальной политики.
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В беби-боксы добавили детские носки на возраст 4-6 месяцев. Для такого же возраста дополнили одним детским нагрудником. Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем.
Дополнили пакет малыша ковриком с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками. В коробке есть специальная расческа для волос и вычесывания молочных корок, а также губка для купания малыша.
В Украине обновили беби-боксы
Не забыли и о новоиспеченных мамах: для них в бэби-бокс положили пачку послеродовых и обычных прокладок.
Изменения содержимого бэби бокса вступают в силу с 1 сентября 2019 года.
Что входит в "пакет малыша"
|
№
|
Название
|
Кличество, штук
|
1
|
Подгузники одноразовые для новорожденных, 2-5 кг (не менее 47 шт.), 3-6 кг (не менее 47 шт.), не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками
|
1
|
2
|
Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные (PH 7), без запаха (не менее 56 шт. в упаковке)
|
1
|
3
|
Пеленка ситцевая, хлопок 100%, размер 80 × 95 см +/- 10%
|
2
|
4
|
Пеленка фланелевая, хлопок 100%, размер 90 × 110 см +/- 10%
|
2
|
5
|
Пеленка муслиновая, хлопок 100%, размер 70 × 70 см +/- 10%
|
2
|
6
|
Пеленка многоразовая непромокаемая, не менее трех слоев, размер 60-80 см +/- 10%
|
1
|
7
|
Шапочка, хлопок 100%:
|
7.1
|
размер 0-3 месяца, берет (без завязок)
|
1
|
7.2
|
размер 3-6 месяцев
|
1
|
7.3
|
размер 6-12 месяцев
|
1
|
8
|
Боди с коротким рукавом, хлопок 100%:
|
8.1
|
размер 56 см (длина тела 51-56 см)
|
1
|
8.2
|
размер 62 см (длина тела 57-62 см)
|
2
|
8.3
|
размер 68 см (длина тела 63-68 см)
|
2
|
8.4
|
размер 74 см (длина тела 69-75 см)
|
2
|
9
|
Боди с длинным рукавом, трикотаж, хлопок 100%:
|
9.1
|
размер 56 см (длина тела 51-56 см)
|
1
|
9.2
|
размер 62 см (длина тела 57-62 см)
|
2
|
9.3
|
размер 68 см (длина тела 63-68 см)
|
2
|
9.4
|
размер 74 см (длина тела 69-75 см)
|
2
|
10
|
Штаны-ползунки с закрытыми носочками, хлопок 100%:
|
10.1
|
размер 56 см (длина тела 51-56 см)
|
1
|
10.2
|
размер 62 см (длина тела 57-62 см)
|
1
|
11
|
Человечки с длинным рукавом и штанишками, хлопок 100%:
|
11.1
|
размер 56 см (длина тела 51-56 см)
|
1
|
11.2
|
размер 62 см (длина тела 57-62 см)
|
2
|
11.3
|
размер 68 см (длина тела 63-68 см)
|
2
|
11.4
|
размер 74 см (длина тела 69-75 см)
|
2
|
12
|
Распашонка детская, хлопок 100%:
|
12.1
|
размер 56 см (длина тела 51-56 см)
|
1
|
12.2
|
размер 62 см (длина тела 57-62 см)
|
1
|
13
|
Носки, хлопок не менее 80%:
|
13.1
|
размер 0-3 месяца
|
2
|
13.2
|
размер 4-6 месяцев
|
2
|
14
|
Рукавички для младенцев, хлопок 100%, размер 0-3 месяца
|
1
|
15
|
Слюнявчик детский, хлопок 100%:
|
15.1
|
размер 0-3 месяца
|
1
|
15.2
|
размер 4-6 месяцев
|
1
|
16
|
Термометр для воды, не должен содержать ртути
|
1
|
17
|
Термометр для тела электронный с резиновым наконечником, водостойкий
|
1
|
18
|
Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), нержавеющая сталь
|
1
|
19
|
Расческа для волос и вычесывания молочных корок (гипоаллергенная, для чувствительной кожи)
|
1
|
20
|
Прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке)
|
1
|
21
|
Прокладки послеродовые (не менее 10 шт. в упаковке)
|
1
|
22
|
Женские гигиенические прокладки с крылышками Ultra Night (не менее 12 шт. в упаковке)
|
1
|
23
|
Одеяло теплое, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань – 100% хлопок, размер 110 × 140 см +/- 10%
|
1
|
24
|
Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 × 80 см +/- 10%
|
1
|
25
|
Пододеяльник, хлопок 100%, размер 110 × 140 см +/- 10%
|
1
|
26
|
Комбинезон-трансформер с капюшоном демисезонный, унисекс (верхняя ткань плащевая, наполнитель – синтепон, подкладка – хлопок 100% или флис), размер 0-12 месяцев
|
1
|
27
|
Матрас, состав по международным нормам, размер 42 × 70 +/- 10%. Толщина не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань — натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки (позиция 38 этого перечня)
|
1
|
28
|
Полотенце махровое с уголком для купания, размер 100 × 100 см +/- 10%, из натурального материала
|
1
|
29
|
Товары / игрушки развивающие для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек
|
4
|
30
|
Мягкая книжка с высокой контрастностью изображений
|
1
|
31
|
Многофункциональный развивающий коврик для развития эмоций, физических и интеллектуальных способностей ребенка от рождения, с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками
|
1
|
32
|
Крем с содержанием ланолина 100%
|
1
|
33
|
Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл
|
1
|
34
|
Губка для купания младенца, гипоаллергенная
|
1
|
35
|
Крем для малыша под подгузник без парабенов, гипоаллергенный, не менее 50 мл
|
1
|
36
|
Мыло хозяйственное (для стирки детских вещей), гипоаллергенное, не менее 100 г
|
1
|
37
|
Детские гигиенические ватные палочки с ограничителем, хлопок 100% (не менее 50 шт.)
|
1
|
38
|
Коробка-люлька, размер 43 × 70 × 27 см +/- 10%, из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2), кашированного целлюлозным картоном (210 г/м-2), с полноцветной печатью на дно и крышку коробки. Для укрепления конструкции дно и боковые стенки имеют отдельные вставки без печати из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2). Изображение сосок, бутылочек и других вспомогательных средств для вскармливания младенцев на такой коробке не размещаются
|
1
Что входит в "пакет малыша"
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