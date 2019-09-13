В Украине увеличили содержание беби-боксов для новорожденных

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В Украине увеличили содержание беби-боксов для новорожденных
В Украине увеличили содержание беби-боксов для новорожденных

В Украине обновили "пакет малыша" – в перечень, который получают новоиспеченные родители, входит на несколько вещей больше, чем было раньше.

Для новорожденных приготовили большее количество пеленок – 6 штук, говорится в приказе Министерства социальной политики.

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В беби-боксы добавили детские носки на возраст 4-6 месяцев. Для такого же возраста дополнили одним детским нагрудником. Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем.

 
"Пакет малыша" – что это?
Это новый формат безвозвратной социальной помощи для каждого ребенка, который рождается в Украине. Ранее в этот пакет входило 25 вещей, которые должны удовлетворить потребности малыша. В бэби-боксы не кладут лекарства, детские бутылочки и смеси. Стартовал проект 1 сентября 2018 года. Получить "пакет малыша" могут мать, отец, родственники, приемные родители или патронатный воспитатель. Для получения “пакета малыша” достаточно заполнить заявление в роддоме или в социальной службе.

Дополнили пакет малыша ковриком с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками. В коробке есть специальная расческа для волос и вычесывания молочных корок, а также губка для купания малыша.

В Україні оновили бебі-бокси
В Украине обновили беби-боксы

Не забыли и о новоиспеченных мамах: для них в бэби-бокс положили пачку послеродовых и обычных прокладок.

Изменения содержимого бэби бокса вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Что входит в "пакет малыша"

Название

Кличество, штук

1

Подгузники одноразовые для новорожденных, 2-5 кг (не менее 47 шт.), 3-6 кг (не менее 47 шт.), не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками

1

2

Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные (PH 7), без запаха (не менее 56 шт. в упаковке)

1

3

Пеленка ситцевая, хлопок 100%, размер 80 × 95 см +/- 10%

2

4

Пеленка фланелевая, хлопок 100%, размер 90 × 110 см +/- 10%

2

5

Пеленка муслиновая, хлопок 100%, размер 70 × 70 см +/- 10%

2

6

Пеленка многоразовая непромокаемая, не менее трех слоев, размер 60-80 см +/- 10%

1

7

Шапочка, хлопок 100%:

  

7.1

размер 0-3 месяца, берет (без завязок)

1

7.2

размер 3-6 месяцев

1

7.3

размер 6-12 месяцев

1

8

Боди с коротким рукавом, хлопок 100%:

  

8.1

размер 56 см (длина тела 51-56 см)

1

8.2

размер 62 см (длина тела 57-62 см)

2

8.3

размер 68 см (длина тела 63-68 см)

2

8.4

размер 74 см (длина тела 69-75 см)

2

9

Боди с длинным рукавом, трикотаж, хлопок 100%:

  

9.1

размер 56 см (длина тела 51-56 см)

1

9.2

размер 62 см (длина тела 57-62 см)

2

9.3

размер 68 см (длина тела 63-68 см)

2

9.4

размер 74 см (длина тела 69-75 см)

2

10

Штаны-ползунки с закрытыми носочками, хлопок 100%:

  

10.1

размер 56 см (длина тела 51-56 см)

1

10.2

размер 62 см (длина тела 57-62 см)

1

11

Человечки с длинным рукавом и штанишками, хлопок 100%:

  

11.1

размер 56 см (длина тела 51-56 см)

1

11.2

размер 62 см (длина тела 57-62 см)

2

11.3

размер 68 см (длина тела 63-68 см)

2

11.4

размер 74 см (длина тела 69-75 см)

2

12

Распашонка детская, хлопок 100%:

  

12.1

размер 56 см (длина тела 51-56 см)

1

12.2

размер 62 см (длина тела 57-62 см)

1

13

Носки, хлопок не менее 80%:

  

13.1

размер 0-3 месяца

2

13.2

размер 4-6 месяцев

2

14

Рукавички для младенцев, хлопок 100%, размер 0-3 месяца

1

15

Слюнявчик детский, хлопок 100%:

  

15.1

размер 0-3 месяца

1

15.2

размер 4-6 месяцев

1

16

Термометр для воды, не должен содержать ртути

1

17

Термометр для тела электронный с резиновым наконечником, водостойкий

1

18

Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), нержавеющая сталь

1

19

Расческа для волос и вычесывания молочных корок (гипоаллергенная, для чувствительной кожи)

1

20

Прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке)

1

21

Прокладки послеродовые (не менее 10 шт. в упаковке)

1

22

Женские гигиенические прокладки с крылышками Ultra Night (не менее 12 шт. в упаковке)

1

23

Одеяло теплое, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань – 100% хлопок, размер 110 × 140 см +/- 10%

1

24

Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 × 80 см +/- 10%

1

25

Пододеяльник, хлопок 100%, размер 110 × 140 см +/- 10%

1

26

Комбинезон-трансформер с капюшоном демисезонный, унисекс (верхняя ткань плащевая, наполнитель – синтепон, подкладка – хлопок 100% или флис), размер 0-12 месяцев

1

27

Матрас, состав по международным нормам, размер 42 × 70 +/- 10%. Толщина не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань — натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки (позиция 38 этого перечня)

1

28

Полотенце махровое с уголком для купания, размер 100 × 100 см +/- 10%, из натурального материала

1

29

Товары / игрушки развивающие для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек

4

30

Мягкая книжка с высокой контрастностью изображений

1

31

Многофункциональный развивающий коврик для развития эмоций, физических и интеллектуальных способностей ребенка от рождения, с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками

1

32

Крем с содержанием ланолина 100%

1

33

Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл

1

34

Губка для купания младенца, гипоаллергенная

1

35

Крем для малыша под подгузник без парабенов, гипоаллергенный, не менее 50 мл

1

36

Мыло хозяйственное (для стирки детских вещей), гипоаллергенное, не менее 100 г

1

37

Детские гигиенические ватные палочки с ограничителем, хлопок 100% (не менее 50 шт.)

1

38

Коробка-люлька, размер 43 × 70 × 27 см +/- 10%, из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2), кашированного целлюлозным картоном (210 г/м-2), с полноцветной печатью на дно и крышку коробки. Для укрепления конструкции дно и боковые стенки имеют отдельные вставки без печати из гофрокартона типа "С" (прочная гофра, 120 г/м-2). Изображение сосок, бутылочек и других вспомогательных средств для вскармливания младенцев на такой коробке не размещаются

1

Що входить до
Что входит в "пакет малыша"

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Беременность и роды Министерство социальной политики Дети
Источник: Здоровье 24
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