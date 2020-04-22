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В Украине увеличилось количество людей с депрессиями, – социологи

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Тревожность и депрессии во время пандемии коронавируса / unsplash.com

С начала карантина в Украине вырос уровень депрессии, тревожности, паники и расстройств сна. По данным социологов, удаленная работа вызывает чувство тревоги и паники.

Об этом свидетельствуют данные третьей волны опроса социологической группы "Рейтинг".

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Социологи зафиксировали рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30 – 49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50 – 59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших, отмечают социологи.


​Психоэмоциональное состояние украинцев / Фото ratinggroup.ua

Уровень депрессивности у мужчин выше, чем у женщин

У женщин более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем у мужчин. В динамике за это время у женщин заметное снижение уровня тревоги – они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна.

Удаленная работа вызывает чувство тревоги и паники

Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу. Среди тех, у кого есть работа, заметны низкие показатели расстройств сна и депрессии.

Низкая физическая активность

Повышение уровня депрессии вероятно связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими.


Атмосфера в семье является ресурсом поддержки / Фото Unsplash

Атмосфера в семье

Атмосфера в семье является важным фактором влияния на психоэмоциональное состояние опрашиваемых. Напряженность в семейных отношениях относительно чаще наблюдается в возрастной группе 30-39 лет. Семья является ресурсом поддержки в ситуации карантина и помогает снизить напряжение и стресс.

Среди тех, кто охарактеризовал семейные отношения как спокойные, уровень негативных эмоций и состояний значительно ниже, чем у других.

Выборочная совокупность: ІІІ волна (10-12.04.2020) – 1 627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Психология Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование
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