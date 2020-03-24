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В Украине уже 100 случаев коронавируса: в Броварах болезнь обнаружили у 21-летней девушки

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В Киевской области обнаружили новый случай коронавируса. Наличие инфекции подтвердили у молодой девушки, которую госпитализировали с подозрением на Covid-19 23 марта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Пациентка находится в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. Медики оценивают состояние больной как "средней тяжести".

Сапожко рассказал, что девушка контактировала с иностранцами, но пока неизвестно, заразилась ли она именно от них.

На данный момент в Украине зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а один человек выздоровел.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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