В Украине уже 2 203 случаев коронавируса

За последние сутки в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9:30 10 апреля, в стране COVID-19 обнаружили у 2 203 людей.

О новых случаях заражения сообщила прессслужба Министерства здравоохранения.

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В Украине уже более двух тысяч человек заразились коронавирусом – 2 203. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, они скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Вместе с тем, выздоровел 61 пациент – повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у этих людей.

В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 41 случай;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 56 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 254 случая;

Кировоградская область – 82 случая;

м. Киев – 348 случаев;

Киевская область – 140 случаев;

Львовская область – 82 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровенская область – 85 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 196 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 27 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 366 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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