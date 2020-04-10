В Украине уже 2 203 случаев коронавируса
За последние сутки в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9:30 10 апреля, в стране COVID-19 обнаружили у 2 203 людей.
О новых случаях заражения сообщила прессслужба Министерства здравоохранения.
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В Украине уже более двух тысяч человек заразились коронавирусом – 2 203. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, они скончались от осложнений, вызванных болезнью.
Вместе с тем, выздоровел 61 пациент – повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у этих людей.
В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 41 случай;
Днепропетровская область – 52 случая;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 56 случаев;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 254 случая;
Кировоградская область – 82 случая;
м. Киев – 348 случаев;
Киевская область – 140 случаев;
Львовская область – 82 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 0 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ровенская область – 85 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 196 случаев;
Харьковская область – 6 случаев;
Херсонская область – 27 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 366 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
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