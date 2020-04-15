В Украине уже 3 764 случая коронавируса

За последние сутки в Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09:00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.

О новых случаях заражения в Украине сообщила пресс-служба Минздрава.

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К сожалению, из 374 больных 108 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Между тем выздоровели уже 143 человека – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 апреля:

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 100 случаев;

Днепропетровская область – 74 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская область – 110 случаев;

Запорожская область – 99 случаев;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

г. Киев – 612 случаев;

Киевская область – 230 случаев;

Львовская область – 152 случая;

Луганская область – 4 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 70 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 25 случаев;

Херсонская область – 41 случай;

Хмельницкая область – 34 случая;

Черновицкая область – 589 случаев;

Черкасская область – 105 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

Важно: Данные из временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1 213 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. В целом с начала 2020 года в Центр поступило 13 187 таких сообщений.



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