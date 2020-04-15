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В Украине уже 3 764 случая коронавируса

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Коронавирус в Украине по состоянию на 15 апреля / Unsplash

За последние сутки в Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09:00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.

О новых случаях заражения в Украине сообщила пресс-служба Минздрава.

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К сожалению, из 374 больных 108 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Между тем выздоровели уже 143 человека – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 апреля:

  • Винницкая область – 241 случай;
  • Волынская область – 100 случаев;
  • Днепропетровская область – 74 случая;
  • Донецкая область – 12 случаев;
  • Житомирская область – 130 случаев;
  • Закарпатская область – 110 случаев;
  • Запорожская область – 99 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 356 случаев;
  • Кировоградская область – 192 случая;
  • г. Киев – 612 случаев;
  • Киевская область – 230 случаев;
  • Львовская область – 152 случая;
  • Луганская область – 4 случая;
  • Николаевская область – 14 случаев;
  • Одесская область – 70 случаев;
  • Полтавская область – 27 случаев;
  • Ровенская область – 173 случая;
  • Сумская область – 77 случаев;
  • Тернопольская область – 287 случаев;
  • Харьковская область – 25 случаев;
  • Херсонская область – 41 случай;
  • Хмельницкая область – 34 случая;
  • Черновицкая область – 589 случаев;
  • Черкасская область – 105 случаев;
  • Черниговская область – 10 случаев.

Важно: Данные из временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1 213 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. В целом с начала 2020 года в Центр поступило 13 187 таких сообщений.

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Статистика Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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