В Украине уже 3 764 случая коронавируса
За последние сутки в Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09:00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.
О новых случаях заражения в Украине сообщила пресс-служба Минздрава.
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К сожалению, из 374 больных 108 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Между тем выздоровели уже 143 человека – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 апреля:
- Винницкая область – 241 случай;
- Волынская область – 100 случаев;
- Днепропетровская область – 74 случая;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 130 случаев;
- Закарпатская область – 110 случаев;
- Запорожская область – 99 случаев;
- Ивано-Франковская область – 356 случаев;
- Кировоградская область – 192 случая;
- г. Киев – 612 случаев;
- Киевская область – 230 случаев;
- Львовская область – 152 случая;
- Луганская область – 4 случая;
- Николаевская область – 14 случаев;
- Одесская область – 70 случаев;
- Полтавская область – 27 случаев;
- Ровенская область – 173 случая;
- Сумская область – 77 случаев;
- Тернопольская область – 287 случаев;
- Харьковская область – 25 случаев;
- Херсонская область – 41 случай;
- Хмельницкая область – 34 случая;
- Черновицкая область – 589 случаев;
- Черкасская область – 105 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
Важно: Данные из временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1 213 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. В целом с начала 2020 года в Центр поступило 13 187 таких сообщений.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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