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В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19

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В Украине 5106 случаев заражения COVID-19 / unsplash.com

За сутки в стране зарегистрировали 444 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 больных COVID-19.

О новых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом традиционно сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По состоянию на утро 18 апреля, коронавирус обнаружили у 5106 граждан Украины. Отметим, что 275 из них уже успели выздороветь – двое анализов подряд на ПЦР-тесте по образцам этих пациентов показали отрицательный результат.

К сожалению, 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больше всего больных зафиксировали в Черновицкой области – в этом регионе коронавирус обнаружили у более чем 800 человек.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 18 апреля:

  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Волынская область – 134 случая;
  • Днепропетровская область – 104 случая;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 166 случаев;
  • Запорожская область – 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • Киев – 770 случаев;
  • Киевская область – 280 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 31 случай;
  • Одесская область – 106 случаев;
  • Полтавская область – 49 случаев;
  • Ровненская область – 283 случая;
  • Сумская область – 82 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Харьковская область – 62 случая;
  • Херсонская область – 56 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Черкасская область – 141 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Примите во внимание! Данные с временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1189 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. Зато от начала 2020 года Центр получил 16 637 таких сообщений.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Статистика Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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