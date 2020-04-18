В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19

За сутки в стране зарегистрировали 444 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 больных COVID-19.

О новых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом традиционно сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Стоит знать Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

По состоянию на утро 18 апреля, коронавирус обнаружили у 5106 граждан Украины. Отметим, что 275 из них уже успели выздороветь – двое анализов подряд на ПЦР-тесте по образцам этих пациентов показали отрицательный результат.

К сожалению, 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больше всего больных зафиксировали в Черновицкой области – в этом регионе коронавирус обнаружили у более чем 800 человек.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 18 апреля:

Винницкая область – 319 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 166 случаев;

Запорожская область – 127 случаев;

Ивано-Франковская область – 462 случая;

Кировоградская область – 234 случая;

Киев – 770 случаев;

Киевская область – 280 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 31 случай;

Одесская область – 106 случаев;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровненская область – 283 случая;

Сумская область – 82 случая;

Тернопольская область – 366 случаев;

Харьковская область – 62 случая;

Херсонская область – 56 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черновицкая область – 840 случаев;

Черкасская область – 141 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

Примите во внимание! Данные с временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1189 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. Зато от начала 2020 года Центр получил 16 637 таких сообщений.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.