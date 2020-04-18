В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19
За сутки в стране зарегистрировали 444 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 больных COVID-19.
О новых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом традиционно сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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По состоянию на утро 18 апреля, коронавирус обнаружили у 5106 граждан Украины. Отметим, что 275 из них уже успели выздороветь – двое анализов подряд на ПЦР-тесте по образцам этих пациентов показали отрицательный результат.
К сожалению, 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Больше всего больных зафиксировали в Черновицкой области – в этом регионе коронавирус обнаружили у более чем 800 человек.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 18 апреля:
- Винницкая область – 319 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 166 случаев;
- Запорожская область – 127 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Киев – 770 случаев;
- Киевская область – 280 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 31 случай;
- Одесская область – 106 случаев;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровненская область – 283 случая;
- Сумская область – 82 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Харьковская область – 62 случая;
- Херсонская область – 56 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Черкасская область – 141 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
Примите во внимание! Данные с временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 1189 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. Зато от начала 2020 года Центр получил 16 637 таких сообщений.
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