В Украине уже 548 случаев коронавируса: детали

По состоянию на вечер 30 марта в Украине подтверждено 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В то же время число смертельных случаев увеличилось до 13. Восемь человек выздоровели.

Таким образом за день в Украине зафиксировали 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. К теме Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в Украине усилили ограничения В Минздраве отметили, что новую статитистику по регионам обнародуют в 10:00 31 марта. Новость дополняется...