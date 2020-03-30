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В Украине уже 548 случаев коронавируса: детали

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Новые случаи коронавируса в Украине

По состоянию на вечер 30 марта в Украине подтверждено 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В то же время число смертельных случаев увеличилось до 13. Восемь человек выздоровели.

Таким образом за день в Украине зафиксировали 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве отметили, что новую статитистику по регионам обнародуют в 10:00 31 марта.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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