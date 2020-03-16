В Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавируса. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

Всего с начала года получили 94 сообщения о подозрении на коронавирус, об этом сообщает центр общественного здоровья Украины.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов,

– говорится в сообщении.

Где в Украине подтвердили коронавирус

Больше всего заболевших – четверо – в Черновицкой области. Там коронавирус подтвердили впервые в Украине. Заражена также была 71-летняя женщина из Житомирской области, которая перед этим вернулась из Польши. К сожалению, она умерла.

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