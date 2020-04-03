24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Украине уже 942 случая коронавируса: детали

- Читати новину українською

В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. 23 человека умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.

Из 942 человек, 477 человек находятся в больницах. Из них – 25 детей. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время утреннего брифинга.

К теме Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все остальные больные лечатся в амбулаторном режиме.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • г. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровненская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

Обратите внимание! По состоянию на 3 апреля подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 34 украинцев за границей.

тести на коронавірус
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 28923
2 апреля , 23:25 Деми Роуз похвасталась соблазнительными формами в легком платье: эротическое фото
Новини шоу-бізнесу 5584
сегодня , 08:38 Коронавирус в США: за сутки заболели 30 тысяч человек
Лікування 14490
сегодня , 09:45 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 23968
сегодня , 00:49 Коронавирус на Тернопольщине: заболели еще 8 человек, всего 114 случаев
Лікування 31448
сегодня , 10:35 Ляшко извинился за ложную информацию о количестве больных в Китае
Лікування 48905
сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 12697
сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
Лікування 144263
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук