В Украине уже 942 случая коронавируса: детали
В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. 23 человека умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.
Из 942 человек, 477 человек находятся в больницах. Из них – 25 детей. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время утреннего брифинга.
К теме Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все остальные больные лечатся в амбулаторном режиме.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
- Винницкая область — 61 случай;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 12 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Закарпатская область — 24 случая;
- Запорожская область — 22 случая;
- Ивано-Франковская область — 81 случай;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- г. Киев — 180 случаев;
- Киевская область — 70 случаев;
- Львовская область — 13 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 20 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровненская область — 25 случаев;
- Сумская область — 30 случаев;
- Тернопольская область — 114 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев;
- Черновицкая область — 171 случай;
- Черкасская область — 55 случаев;
- Черниговская область — 5 случаев.
Обратите внимание! По состоянию на 3 апреля подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 34 украинцев за границей.
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
Комментарии
Читайте также
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
2 апреля , 23:25 Деми Роуз похвасталась соблазнительными формами в легком платье: эротическое фото
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Для лечения COVID-19 Украина завезет три препарата из Индии, – Радуцкийсегодня , 01:30
-
Коронавирус в Украине: количество больных – 942сегодня , 10:13
-
От коронавируса можно ожидать много "сюрпризов", – инфекционисткасегодня , 00:21
-
В ближайшее время Украину ждет пиковый рост больных COVID-19 – Минздравсегодня , 10:43
-
Как безопасно передать продукты близким в условиях пандемии коронавирусасегодня , 09:41
-
Степанов рассказал о планах правительства по усилению карантина в Украине: деталисегодня , 08:41
Предложения партнеров
Комментарии