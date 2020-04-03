В Украине уже 942 случая коронавируса: детали

В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. 23 человека умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.

Из 942 человек, 477 человек находятся в больницах. Из них – 25 детей. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время утреннего брифинга.

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16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все остальные больные лечатся в амбулаторном режиме.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

г. Киев — 180 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровненская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Обратите внимание! По состоянию на 3 апреля подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 34 украинцев за границей.



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