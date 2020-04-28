В Украине уже 9 тысяч 410 человек заболели коронавирусом

В Украине за последние сутки подтвердили еще 401 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом общее количество больных составляет 9 тысяч 410 человек.

В целом в результате коронавируса в Украине умерли 239 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

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В целом после коронавируса выздоровели уже почти 1 тысяча человек. Общее количество таких бывших пациентов по состоянию на сейчас – 992.

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в регионах:

Черновицкая область – 1 тысяча 429 случаев;

Киев – 1 тысяча 298 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Тернопольская область – 664 случая;

Киевская область – 604 случая;

Ровненская область – 553 случая;

Винницкая область – 406 случаев;

Закарпатская область – 387 случаев;

Львовская область – 371 случай;

Кировоградская область – 356 случаев;

Житомирская область – 354 случая;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Черкасская область – 276 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Харьковская область – 221 случай;

Запорожская область – 208 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Николаевская область – 116 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Донецкая область – 52 случая;

Черниговская область – 39 случаев;

Луганская область – 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.

Всего в Украине провели уже 98 тысяч 719 исследований на наличие коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 28 апреля в Центр общественного здоровья поступило еще 1 тысяча 127 подозрений на болезнь.



Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 28 апреля / графика ЦОС