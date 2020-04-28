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В Украине уже 9 тысяч 410 человек заболели коронавирусом

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В Украине уже почти тысяча человек излечились от коронавируса
В Украине уже почти тысяча человек излечились от коронавируса

В Украине за последние сутки подтвердили еще 401 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом общее количество больных составляет 9 тысяч 410 человек.

В целом в результате коронавируса в Украине умерли 239 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Стоит знать Новости о коронавирусе 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни

В целом после коронавируса выздоровели уже почти 1 тысяча человек. Общее количество таких бывших пациентов по состоянию на сейчас – 992.

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в регионах:

  • Черновицкая область – 1 тысяча 429 случаев;
  • Киев – 1 тысяча 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 783 случая;
  • Тернопольская область – 664 случая;
  • Киевская область – 604 случая;
  • Ровненская область – 553 случая;
  • Винницкая область – 406 случаев;
  • Закарпатская область – 387 случаев;
  • Львовская область – 371 случай;
  • Кировоградская область – 356 случаев;
  • Житомирская область – 354 случая;
  • Днепропетровская область – 318 случаев;
  • Черкасская область – 276 случаев;
  • Волынская область – 260 случаев;
  • Одесская область – 248 случаев;
  • Харьковская область – 221 случай;
  • Запорожская область – 208 случаев;
  • Полтавская область – 180 случаев;
  • Николаевская область – 116 случаев;
  • Сумская область – 95 случаев;
  • Херсонская область – 88 случаев;
  • Хмельницкая область – 72 случая;
  • Донецкая область – 52 случая;
  • Черниговская область – 39 случаев;
  • Луганская область – 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.

Всего в Украине провели уже 98 тысяч 719 исследований на наличие коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 28 апреля в Центр общественного здоровья поступило еще 1 тысяча 127 подозрений на болезнь.

коронавірус в Україні, дані за 28 квітня
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 28 апреля / графика ЦОС

Автор: Василий Денисюк
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение
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