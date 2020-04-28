В Украине уже 9 тысяч 410 человек заболели коронавирусом
В Украине за последние сутки подтвердили еще 401 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом общее количество больных составляет 9 тысяч 410 человек.
В целом в результате коронавируса в Украине умерли 239 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
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В целом после коронавируса выздоровели уже почти 1 тысяча человек. Общее количество таких бывших пациентов по состоянию на сейчас – 992.
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в регионах:
- Черновицкая область – 1 тысяча 429 случаев;
- Киев – 1 тысяча 298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 783 случая;
- Тернопольская область – 664 случая;
- Киевская область – 604 случая;
- Ровненская область – 553 случая;
- Винницкая область – 406 случаев;
- Закарпатская область – 387 случаев;
- Львовская область – 371 случай;
- Кировоградская область – 356 случаев;
- Житомирская область – 354 случая;
- Днепропетровская область – 318 случаев;
- Черкасская область – 276 случаев;
- Волынская область – 260 случаев;
- Одесская область – 248 случаев;
- Харьковская область – 221 случай;
- Запорожская область – 208 случаев;
- Полтавская область – 180 случаев;
- Николаевская область – 116 случаев;
- Сумская область – 95 случаев;
- Херсонская область – 88 случаев;
- Хмельницкая область – 72 случая;
- Донецкая область – 52 случая;
- Черниговская область – 39 случаев;
- Луганская область – 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.
Всего в Украине провели уже 98 тысяч 719 исследований на наличие коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 28 апреля в Центр общественного здоровья поступило еще 1 тысяча 127 подозрений на болезнь.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 28 апреля / графика ЦОС