В Украине вакцины против кори стали бесплатными для всех, независимо от возраста

Отныне в Украине бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи смогут взрослые, не зависимо от возраста. Также вакцинировать можно детей в возрасте от 6 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Раньше бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, которые контактировали с больными, а также – люди, которые относятся к группам профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

В Минздраве отметили, что количество больных корью среди населения старшего возраста постоянно растет. Однако взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

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Что касается младенцев, то раньше первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи ребенку делали в возрасте 12 месяцев. Теперь это возможно делать с 6, поскольку для малышей корь особенно опасна и может привести к смерти.

Однако в этом случае такая доза вакцины не засчитывается как первая, а считается "нулевой". Дальнейшие плановые вакцинации нужно проводить согласно Календарю профилактических прививок: в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и 6 лет (вторая доза).

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Где можно сделать прививку? В коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать безвозмездно будут также в частных медучреждениях и у врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как заверили в Минздраве, все области Украины полностью обеспечены вакцинами. Каждый пациент может проверить наличие вакцин в области онлайн.