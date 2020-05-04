В Украине возобновляют проведение плановых операций: но с одним условием

Кабинет Министров Украины принял постановление о возобновлении плановых операций и госпитализаций. В ближайшее время больницы смогут принять пациентов. Впрочем, Министерство здравоохранения вводит обязательное тестирование на COVID-19, всех пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 Канал.

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Как известно, на время карантина Минздрава запретили плановые операции. Сейчас прошло около 50 дней, украинские пациенты нуждаются в проведении операций и госпитализациях.

Максим Степанов “У нас действительно есть уже необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям. Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в 211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведения плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям”.

Впрочем, чтобы обезопасить врачей и медиков и не допустить распространения коронавирусной болезни, всех пациентов перед госпитализацией будут тестировать на COVID-19.

Максим Степанов “Проведения операций будут проводиться исключительно после тестирования методом ПЦР. ”

В Минздраве считают, что таким образом смогут снизить риски инфицирования медицинских работников к нулю.

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа. За последние сутки удалось установить еще 418 случаев заражения, из которых 15 летальных. Среди медицинских работников выявили 2 387 случаев инфицирования, 18 медиков, к сожалению, умерли от осложнений.



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