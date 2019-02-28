В Украине впервые эвакуировали больного ребенка спецсамолетом: видео

Эвакуацию провели центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и города Киева вместе с другими спецслужбами.

12-летнюю девочку, которая находилась в тяжелом состоянии, доставили к аэродрому в Краматорске из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман Донецкой области, отметили в пресс-службе Минздрава Украины.

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27 февраля ребенка специализированным самолетом транспортировали из Краматорска в Киев. В Минздраве отметили, что эвакуацию провели при поддержке волонтеров и активистов.



Первая аэромедицинская эвакуация в Украине

Ребенка будут лечить в столичном Институте нейрохирургии имени Ромоданова. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к операции.

Смотрите видео: в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию

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