В Украине впервые оправдали мужчину, который выращивал марихуану

Суд впервые полностью оправдал мужчину, которого обвиняли в незаконном выращивании каннабиса. Мужчина выращивал коноплю для лечения болевого синдрома.

Виталия Румянцева, который имеет инвалидность первой группы, оправдали по делу о незаконном выращивание каннабиса в лечебных целях, сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

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Судебный процесс длился два года. Обвинение изначально просило для него тюремный срок, а впоследствии настаивало на штрафе.

Впрочем, защита уверяла, что Румянцев не виновен и выращивал марихуану для лечения болевого синдрома.

Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке в восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. До восьми кустов правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста,

— отмечают правозащитники.



Суд оправдал Виталия Румянцева за выращивание каннабиса в медицинских целях/Фото: helsinki.org.ua

Дело Румянцева вызвало общественный интерес, и к нему присоединились правозащитники, а также активисты, выступающие за легализацию марихуаны.

17 декабря суд признал неприемлемыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным.

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