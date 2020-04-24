24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

- Читати новину українською
В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора годовалому мальчику Назару.

Об этом сообщила журналист Ирина Заславец на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Разработали анализ крови, который может обнаружить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Донором стал гражданин Германии. Последние полтора месяца Назар жил в стерильном боксе Охматдета и не имел иммунитета.

Убить его могла любая инфекция. Назарчик не имел иммунитета. Вообще. Комбинированный иммунодефицит – это тяжелый генетический недуг, от которого когда-то уже умер его братик. Сам же мальчик с рождения болел и не выбирался из больниц, а недавно врачи шокировали: его спасет только трансплантация костного мозга,
– объяснила Заславец.

Охматдет обратился в украинский реестр доноров костного мозга. Впоследствии они нашли донора в Германии. Самым трудным оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь из-за карантина были отменены авиа и транспортное пассажирское сообщение.

Костный мозг удалось перевезти в Украину. Впоследствии, 1 апреля, медики провели операцию.

"Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и абсолютно чужого ей парня, которые спас жизнь ее сыну", – добавила журналистка.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Трансплантация Новости Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
20 апреля , 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза