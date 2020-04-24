В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора годовалому мальчику Назару.

Об этом сообщила журналист Ирина Заславец на своей странице в фейсбуке.

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Донором стал гражданин Германии. Последние полтора месяца Назар жил в стерильном боксе Охматдета и не имел иммунитета.

Убить его могла любая инфекция. Назарчик не имел иммунитета. Вообще. Комбинированный иммунодефицит – это тяжелый генетический недуг, от которого когда-то уже умер его братик. Сам же мальчик с рождения болел и не выбирался из больниц, а недавно врачи шокировали: его спасет только трансплантация костного мозга,

– объяснила Заславец.

Охматдет обратился в украинский реестр доноров костного мозга. Впоследствии они нашли донора в Германии. Самым трудным оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь из-за карантина были отменены авиа и транспортное пассажирское сообщение.

Костный мозг удалось перевезти в Украину. Впоследствии, 1 апреля, медики провели операцию.

"Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и абсолютно чужого ей парня, которые спас жизнь ее сыну", – добавила журналистка.

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