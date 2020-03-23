В Украине впервые зафиксировали коронавирус у медицинских работников

В Украине произошел первый случай заражения коронавируса среди медицинских работников. Оказывается, что 2 из 5 больных коронавирусом в Ивано-Франковске – это работницы областной инфекционной больницы.

Об этом во время брифинга сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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На коронавирус заболели две медсестры, которые контактировали с мужем женщины, умершей от коронавируса накануне.

В ОГА отметили, что состояние медсестер стабильное и ничего не угрожает их жизни. Медработниц лечат там, где они работали, в областной клинической инфекционной больнице.

Женщины находятся в изолированных боксах, им предоставляется симптоматическое лечение.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. 3 из них оказались летальными, а 1 человек выздоровел.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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