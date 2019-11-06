В Украине впервые заново сформировали лицо подростку

Во Львове впервые в Украине украинские и зарубежные хирурги провели операцию по формированию лица. Мальчика оперировали в течение 12 часов несколько бригад хирургов, в состав которых вошли специалисты из Торонто и Львова.

Пациентом стал 16-летний Вячеслав из Волновахи Донецкой области, который ждал операцию 14 лет, сообщает Zaxid.net.

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Этой операции подросток ждал 14 лет. В два года мальчик получил глубокий электроожог носа. Из-за травмы у него развился дефект кончика носа, что искажал лицо. Ребенок рос, увеличивалась в размерах голова, менялись пропорции между носом и другими частями тела.

И из-за травмы часть черепа мальчика развивалась не так, как надо. Возникли и проблемы с дыханием, речью, а также и психологические.



Украинские и канадские хирурги восстановили лицо подростку

Хирурги Львова, которые следят за новинками, достижениями коллег из других стран, говорят: такой сложности операцию по ринопластике в Украине сделали впервые.

Для операции они использовали собственные ткани пациента. Например, чтобы покрыть внутреннюю и наружную поверхность носа, врачи брали часть кожи с предплечья парня и подключали ее к кровотоку. Для восстановления хрящевого каркаса носа у парня взяли часть реберного хряща.

Если оценивать вид парня по 10-балльной шкале, то сейчас он выглядит на 8 баллов. А после операции не прошло еще и недели. Со временем, надеемся, будет еще лучше,

– рассказал заместитель главного врача 8-й городской клинической больницы Игорь Стояновский.

Сейчас врачи не позволяют увидеть Вячеслава, но обещают, что примерно через полтора-два месяца, когда окончательно все заживет, разрешат его сфотографировать.

Врачи из Канады уже не впервые приезжают в Украину и оказывают помощь прежде всего военным.

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