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В Украине всех людей с пневмонией начали тестировать на коронавирус

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Всех пациентов с пневмонией проверяют на коронавирус / Unsplash

Главный санврач страны и заместитель глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что отныне всех людей с пневмонией тестируют на коронавирус.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время онлайн пресс-брифинга Минздрава.

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Сегодня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также больницах другого профиля, но есть диагноз пневмония, –
– рассказал Ляшко.

Отметим, что некоторые регионы начали и раньше тестировать всех пациентов с диагнозом пневмония, в частности Киев.

По состоянию на утро 10 апреля, в Украине зафиксировали 2 203 случая коронавируса. При этом 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.


Самые частые симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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