В Украине всех людей с пневмонией начали тестировать на коронавирус
Главный санврач страны и заместитель глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что отныне всех людей с пневмонией тестируют на коронавирус.
Об этом Виктор Ляшко рассказал во время онлайн пресс-брифинга Минздрава.
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Сегодня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также больницах другого профиля, но есть диагноз пневмония, –
– рассказал Ляшко.
Отметим, что некоторые регионы начали и раньше тестировать всех пациентов с диагнозом пневмония, в частности Киев.
По состоянию на утро 10 апреля, в Украине зафиксировали 2 203 случая коронавируса. При этом 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.
Самые частые симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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